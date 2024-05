Notte dei Musei A Villa Puccini Musica e note

(Di martedì 14 maggio 2024) LaMuseo Giacomopartecipa sabato per la prima volta allaEuropea deI2024: Dolce, quante stelle dalle 18 alle 24, maratonale ai pianoforti sui quali il Maestro compose la maggior parte della sua. Il verticale Steinway del 1907, dasoprannominato “il limone”, ed il monumentale August Förster, strumenti sui quali il Maestro compose la maggior parte della sua. Una occasione unica per sentir risuonare, nelle sale della, ledel magnifico pianoforte Forster del Maestro, (foto) rivivendo l’atmosfera di quando c’era Giacomoe componeva a quello stesso strumento, circondato dai suoi amici. La sala era stata ...

ROMA – Al via lunedì 13 maggio , a partire dalle ore 10, le prenotazioni online (eventi.camera.it/eventionline/) per l’appuntamento di “ Montecitorio a porte aperte ” di sabato 18, in occasione della Notte dei Musei. Alle ore 20, in Piazza ...

Musei aperti per la Notte Europea. Orto botanico e collezioni storiche - musei aperti per la notte Europea. Orto botanico e collezioni storiche - L’obiettivo è coinvolgere il pubblico, grandi e piccini, in maniera alternativa e in orario serale . Sarà possibile ammirare i manufatti artistici e gli esemplari botanici sotto una luce diversa dal s ...

“Notte dei musei”, cosa c’è da fare a Messina (e provincia) - “notte dei musei”, cosa c’è da fare a Messina (e provincia) - MESSINA. In occasione della “notte dei musei”, che si celebra il 18 maggio in tutta Europa, con aperture notturne di siti e parchi archeologici, l’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina, ...

Prende il via la "Primavera Mozartiana" nella Cappella Palatina della Reggia - Prende il via la "Primavera Mozartiana" nella Cappella Palatina della Reggia - Dalla Reggia di Caserta la Primavera Mozartiana si spanderà “in Terra Laboris… sulla via di Mozart”: Aversa, Capua, Teano e Sessa Aurunca… ideale riproposizione della presenza di Mozart in Terra di ...