Notte al Museo di Pietrarsa | sabato fino all’una ingresso ad 1 euro

(Di martedì 14 maggio 2024) In occasione della ‘dei Musei’18 maggio, a partire dalle 19.30 ealle 1.00, ilNazionale Ferroviario dial confine tra Portici e Napoli, aprirà i suoi Padiglioni per una visita serale al prezzo simbolico di un. Durante la visita si potranno ammirare locomotive d’epoca, vagoni storici, plastici e modellini funzionanti di treni in diversa grandezza, oppure passeggiare tra i giardini e gli ampi viali del sito museale. Sarà possibile anche fermarsi al Caffè Bayard per un aperitivo o una pizza, da consumare tra i giardini delle Terrazze con vista sul Golfo di Napoli. Con questa iniziativa promozionale, la Fondazione FS Italiane, è scritto in una nota, “offre l’opportunità di trascorrere una serata all’insegna della bellezza, della storia e della ...