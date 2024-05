Non solo record - questo è un gruppo straordinario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Eroici. Così li ha definiti mister Venturi. I giocatori del Tau confezionano l’ennesima impresa di una stagione fantastica e riescono anche a sfatare il tabù del Malservisi Matteini, uno stadio dove erano arrivate, tra campionato e Coppa Italia, tre sconfitte in fila negli ultimi due anni. La piccola Altopascio come il villaggio gallico dei fumetti di Goscinny e Uderzo che teneva testa e batteva la grande Roma. Il Tau supera città come Gavorrano e duella con le big deluse del campionato. Adesso se la vedrà in finale play-off contro il Grosseto, domenica prossima, orario da stabilire. Si giocherà allo stadio Zecchini del capoluogo maremmano perché i torelli sono arrivati terzi e hanno superato in semifinale il Livorno, quarto. Anche in questa circostanza si gioca dunque sul terreno della formazione che ha avuto il miglior piazzamento in regular season. Il Tau, quinto in campionato, ci ...