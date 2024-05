Non distruggete il nostro bosco I cittadini di via Falck in Comune

(Di martedì 14 maggio 2024) Idel quartiere San Leonardo hanno consegnato ieri in Consiglio comunale al sindaco Beppe Sala le firme raccolte con la petizione "In difesa di via-Casa del giovane". "Il comitato popolare – fanno sapere i promotori – ha raccolto oltre 33mila firme, di cui oltre 32mila su Change.org e il resto nero su bianco, su moduli cartacei". Isono contrari al progetto previsto nel quartiere relativo al Piano attuativo San Leonardo "che prevede – spiegano – la costruzione di nuove abitazioni e uno studentato, con un insediamento di 1.800 nuovi abitanti e l’abbattimento di un numero di alberi tra 380 e 219 unità su un totale di 616". Le firme sono state fisicamente consegnate dal consigliere Carlo Monguzzi, mentre imostravano cartelli di protesta in difesa del polmone verde di quartiere. ...

