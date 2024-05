Non ci ascoltano - e si incollano ai negozi Eco-vandali scatenati a via del Corso

(Di martedì 14 maggio 2024) "Non ci", e si attaccano aidi via del, a Roma, preventivamente imbrattati. Nuovo blitz martedì 14 maggio alla 11 degli ecoattivisti di Ultima Generazione nel cuore dello shopping romano dove hanno colorato con vernice arancione il marciapiede davanti aiNike e Footlocker. Hanno esposto striscioni con scritto “1 ottobre Giustizia Piazza del Popolo” e “Fondo Riparazione”, incollandosi poi con le mani alle porte di ingresso dei. Alle 11.55 sono arrivate le forze dell'ordine che hanno portato le persone in questura. Gli attivisti chiedono un Fondo Riparazione preventivo nel bilancio dello Stato da finanziare tassando "extra-profitti delle compagnie fossili, il taglio di stipendi premi e benefit ai loro manager, delle enormi spese della politica e delle sempre più ...

Pescara - Un violento Incendio ha distrutto un Negozio adibito alla vendita e riparazione di Biciclette in via Verrotti , al civico 73 di Montesilvano. Le autorità hanno avviato Indagini per determinare le cause del rogo. L'incidente è avvenuto poco ...

Nuovo blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione . Gli attivisti, dopo i coriandoli sul campo da tennis al Foro Italico durante gli Internazionali, sono tornati a manifestare nel centro di Roma . Questa volta in via del Corso . Cinque attivisti ...

Blitz degli ambientalisti: vernice nelle vetrine dei negozi in via del Corso - Blitz degli ambientalisti: vernice nelle vetrine dei negozi in via del corso - Blitz degli ambientalisti di Ultima generazione. Nella mattina odierna, intorno alle 11, gli attivisti hanno utilizzato della vernice arancione che è finita sia sul marciapiede antistante l’ingresso c ...

Ultima Generazione, gli attivisti imbrattano con vernice arancione i negozi della Nike e di Foot Locker a via del Corso - Ultima Generazione, gli attivisti imbrattano con vernice arancione i negozi della Nike e di Foot Locker a via del corso - Dai vigilantes del punto vendita viene chiamata la polizia mentre i passanti filmano.

Blitz ambientalista in via del Corso: vernice contro le vetrine dei negozi - Blitz ambientalista in via del corso: vernice contro le vetrine dei negozi - Dopo l'azione di disturbo agli Internazionali d'Italia nuova azione non violenta degli attivisti di via Ultima Generazione ...