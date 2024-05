Non c’è più vergogna Perla Vatiero - che figura | è una caduta di stile che fa discutere

(Di martedì 14 maggio 2024) Fuori dal Grande Fratellocontinua a far parlare di sé. L’ultima intervista della vincitrice del reality risale a quasi un mese fa, in coppia con il fidanzato Mirko Brunetti nello studio di Verissimo. A Silvia Toffanin aveva raccontato le sue emozioni. E, soprattutto, la verità dietro il suo rapporto con Greta: “Devo dire che ci abbiamo messo un po’. Il nostro legame non è cresciuto da un giorno all’altro. Giorno dopo giorno siamo riuscite ad aprire argomenti che sapevamo che avrebbero potuto toccarci”. >> “È così, ed è terribile”. Kate Middleton, choc sulla sorte della principessa. La notizia è uscita poco fa “Inaspettata è la parola che descrive tutto questo – ha quindi detto– È stato difficile, per lei soprattutto, però giorno dopo giorno conoscendoci e raccontandoci la nostra storia ci ha unito”. ...

Durante un evento, Perla Vatiero ha ricevuto dei fiori da alcuni fan. Tuttavia la sua reazione non è sfuggita al web L'articolo Perla Vatiero riceve dei fiori dai fan: la sua reazione non sfugge al web proviene da Novella 2000.

Grande Fratello, Mirko Brunetti: "Ho lasciato il calcio dopo un intervento al cuore" - Grande Fratello, Mirko Brunetti: "Ho lasciato il calcio dopo un intervento al cuore" - L'ex concorrente del Grande Fratello, Mirko Brunetti, ha parlato del suo difficile passato e dell'amore che lo lega a perla vatiero.

Durante un evento, Perla Vatiero ha ricevuto dei fiori da alcuni fan. Tuttavia la sua reazione non è sfuggita al web - Durante un evento, perla vatiero ha ricevuto dei fiori da alcuni fan. Tuttavia la sua reazione non è sfuggita al web - In queste settimane perla vatiero sta prendendo parte a diversi eventi di lavoro, durante i quali ha modo di incontrare spesso i suoi fan. Solo di recente alcuni follower hanno regalato un mazzo di ...

Perla Vatiero, incontro flop con i fan: non c’è (quasi) nessuno - perla vatiero, incontro flop con i fan: non c’è (quasi) nessuno - Amatissima in tutta Italia, perla vatiero ha dovuto fare i conti con un incontro particolare con i fan che non è andato come le aspettative.