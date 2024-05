NOI MACERATESI

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) Gentile lettore, la presunzione di innocenza purtroppo è un ideale: quando veniamo a sapere di un’indagine, facciamo fatica a non prendere una posizione su innocenza e colpevolezza. Se si tratta di un politico poi, difendiamo l’innocenza di quelli della nostra parte, siamo intransigenti con gli avversari. In mezzo, c’è sempre qualcuno che se la prende con la giustizia a orologeria, ignorando o fingendo di ignorare come funzionino i procedimenti penali. Nella logica dell’equilibrio dei poteri, non è sano che un’inchiesta della procura possa automaticamente portare alle dimissioni dell’indagato. Tuttavia un amministratore pubblico, che rappresenta i cittadini e gestisce moltissimi soldi pubblici, non può avere un simile fianco scoperto, che lo indebolirebbe e indebolirebbe l’istituzione che rappresenta. Infine, ogni indagato ha il diritto di proclamarsi innocente, anche se non lo è. ...