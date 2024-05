Nizza-Paris Saint Germain mercoledì 15 maggio 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronosti -i, convocati Solito turnover per Luis Enrique

(Di martedì 14 maggio 2024) Ormai primo e senza nulla più da chiedere al campionato, ilè caduto in casa per mano del Tolosa in quella che è la seconda sconfitta interna stagionale in Ligue1 per i parigini e il terzo KO consecutivo dopo i due di Champions contro il Borussia Dortmund. In questo scenario il recupero del trentaduesimo turno torna InfoBetting: Scommesse Sportive eci

Ormai primo e senza nulla più da chiedere al campionato, il Paris Saint Germain è caduto in casa per mano del Tolosa in quella che è la seconda sconfitta interna stagionale in Ligue1 per i parigini e il terzo KO consecutivo dopo i due di Champions ...

Mbappé, divorzio anticipato: il Psg non lo convoca per la trasferta di Nizza - Mbappé, divorzio anticipato: il Psg non lo convoca per la trasferta di Nizza - Il tecnico Luis Enrique infatti ha deciso di non convocarlo per la trasferta di Nizza: il Psg ha già vinto il titolo di Francia e quindi non ha necessità di vincere a ogni costo. Non è escluso quindi ...

Calcio: Psg, Mbappé non convocato per match con Nizza - Calcio: Psg, Mbappé non convocato per match con Nizza - Kylian Mbappé è assente nel gruppo del Psg che stasera affronterà fuori casa il Nizza per il posticipo della 32esima giornata ... da quando il Psg ha conquistato lo scudetto. Il Paris saint Germain ...

Paris sAINT GERMAIN, Mbappe' non convocato per match con Nizza - Paris saint GERMAIN, Mbappe' non convocato per match con Nizza - Kylian Mbappe' e' assente nel gruppo del Psg che stasera affrontera' fuori casa il Nizza per il posticipo della 32esima giornata di Ligue 1, ...