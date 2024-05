Niente Stelvio al Giro d’Italia 2024 | come cambia il percorso e quale diventa la Cima Coppi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024)ildella 16ma tappa del, che andrà in scena martedì 21 maggio. Le recenti nevicate sul Passo delloe il seguente aumento delle temperature non garantiscono il giusto livello di sicurezza per affrontare quell’ascesa, a causa del rischio di valanghe che aumenta in queste particolari condizioni meteo. Gli organizzatori della Corsa Rosa hanno così ridisegnato in parte la frazione che aprirà la terza settimana. La Livigno-Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana) passa così da 202 a 206 km. A Bormio (dopo 33,5 km) il gruppo imboccherà sì il Passo dello, ma non arriverà inproprio per i suddetti motivi: ci si fermerà a circa 3,5 km dalla vetta e si andrà al Giogo di Santa Maria (Umbrailpass), che con i ...