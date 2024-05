Nicolò Zaniolo è tornato con la sua ex | la foto che conferma il ritorno di fiamma

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 14 maggio 2024) Negli ultimi mesi si è molto parlato del calciatorenon solo in quanto sportivo, ma anche per via dei suoi flirt con diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Dopo la fine della storia con Sara Scaperrotta dalla quale ha avuto il suo primo figlio Tommaso,aveva avuto una turbolenta relazione con Chiara Nasti per poi venire paparazzato in compagnia di diverse ragazze, con le quali avrebbe avuto dei flirt, da Soleil Sorge a Chiara Rabbi. Archiviate queste frequentazioni, però,sembra aver deciso di tornare sui suoi passi e riallacciare la relazione con Sara, la madre di suo figlio. Le voci di un riavvicinamento tra i due sono iniziate alcune settimane fa, quando i due hanno iniziato a seguirsi nuovamente su Instagram, ma non solo. Il calciatore, infatti, ha ripreso a mettere like alle ...