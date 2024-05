New York Knicks-Indiana Pacers stanotte in tv | canale - orario e diretta streaming Playoff Nba 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) Newsi sfideranno, tra il 14 e il 15 maggio, in gara-5 delle semifinali di Eastern Conference. La squadra di Thibodeau deve vincere al Madison Square Garden per mettere pressione sulle spalle di Haliburton e compagni. La palla a due è in programma per le 02.00. La partita si potrà seguire intv sulSky Sky Sport Nba e insu Sky Go, gratis per utenti Sky, e NOW. SportFace.