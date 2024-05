New Omap lancia Nebes | l' intelligenza artificiale che monitora le prestazioni energetiche

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) (Adnkronos) - Padova, 14 maggio 2024 - Gestire ere ledi macchine aziendali tramite algoritmi AI per ridurre l'impatto ambientale. È questo l'obiettivo di New, il gruppo padovano specializzato nella progettazione di sistemi ausiliari per il trattamento e il dosaggio delle materie plastiche, che ha sviluppato, un progetto di ricerca sperimentale che ha ottenuto un cofinanziamento di 200mila euro nell'ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center. Il progetto è sviluppato in collaborazione con i Dipartimenti di Ingegneria e Scienze dell'Informazione dell'Università di Trento e con Ensys, azienda vicentina che offre supporto per la progettazione e la produzione di prodotti elettronici.si inserisce in un piano di ...