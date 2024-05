'Ndrangheta, maxi blitz a Cosenza: 142 indagati - 'Ndrangheta, maxi blitz a cosenza: 142 indagati - maxi blitz questa mattina a cosenza, con oltre 140 arresti. I carabinieri del Comando provinciale, il personale delle squadre mobili delle questure di cosenza e Catanzaro, della SISCO di Catanzaro e ...

Maxi operazione anti ‘ndrangheta in corso in Calabria: 142 gli indagati - maxi operazione anti ‘ndrangheta in corso in Calabria: 142 gli indagati - Le Forze dell'Ordine hanno dato "esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 142 indagati" per 'ndrangheta ...

Piano per alleggerire i pronto soccorso con 200 letti per gli anziani al Pat: la mossa della Lombardia contro le attese nelle sanità - Piano per alleggerire i pronto soccorso con 200 letti per gli anziani al Pat: la mossa della Lombardia contro le attese nelle sanità - “Mille posti letto potenziali, in una struttura meravigliosa e rimessa a posto”, dice l’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso. Che intende partire dall’organizzazione di 200 posti letto per ...