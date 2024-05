NBA - Boston corsara a Cleveland e si avvicina alla finale ad est Oklahoma City pareggia la serie con Dallas

(Di martedì 14 maggio 2024) Altra nottata intensa di playoff NBA. Due match di semi, due gare-4 che possono essere vitali perCeltics eThunder.si è portata ad una sola vittoria dalle Eastern Conference Finals superando per 109-102 iCavaliers al Rocket Mortgage Fieldhouse. La franchigia dell’Ohio è arrivata all’appuntamento senza Donovan Mitchell, fuori per uno stiramento al polpaccio, e Jarrett Allen per un problema alle costole e ha provato a stringere i denti, trascinata dai 30 punti di Darius Garland con 8 assist ed i 19 di Levert e Mobley. Ma i Celtics sono riusciti ad azzannare la partita grazie ad una tripla di Jaylen Brown negli ultimi minuti che gli ha concesso otto punti di margine; 27 con 15 tiri per il giocatore dei Celtics, che spalleggiano la doppia ...

