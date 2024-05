Nasce Vivo Azzurro TV - Il Nuovo Hub Digitale delle Nazionali Italiane di Calcio

(Di martedì 14 maggio 2024) Un caloroso applauso ha accompagnato il video emozionale che ha aperto la cerimonia e la seguente inaugurazione della nuova casadelitaliano. A Roma, nella splendida cornice della Lanterna di Fuksas, è stata presentata quest'oggi la 'TV', la nuovissima piattaforma OTT della FIGC, che proporrà gratuitamente contenuti originali, inediti e in esclusivadi. Lo farà assieme a un'ampia serie di approfondimenti dedicati al mondo giovanile, ai progetti sociali, all'attività paralimpica, alle iniziative istituzionali, al ruolo degli arbitri alla formazione tecnica e all'educazione sportiva. Nell'evento condotto da Pierluigi Pardo e Barbara Cirillo e sotto gli occhi del presidente federale Gabriele ...

Il calcio in Italia non è un semplice sport ma una vera e propria passione , che risale alla notte dei tempi. Già ai tempi dell’impero romano si giocava a calcio ed era un motivo di socializzazione tra i soldati romani e le popolazioni autoctone che ...

La Lega di Serie A sta preparando il terreno per il lancio di una nuova piattaforma digitale , la Serie A+, che promette di offrire una vasta gamma di servizi ai tifosi del calcio , sia gratuitamente che tramite abbonamento. Questa iniziativa, ...

Calcio Estero live DAZN dal 10 al 16 Maggio (Liga Spagnola, Championship, Liga Portugal Betclic)

finale Coppa Italia inclusiva con servizio per disabili visivi - finale Coppa Italia inclusiva con servizio per disabili visivi - La finale di Coppa Italia Frecciarossa, che si disputera' tra Atalanta e Juventus, avra' un importante risvolto in termini di inclusivita' ...