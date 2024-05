Napoli | terapie per Victor Osimhen in vista della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) Allenamento mattutino per ilche prepara la prossima sfida di campionato allache si giocherà venerdì sera. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e circuito di forza. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto, con anche Mazzocchi in gruppo. Lindstrom e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo, mentre Mario Rui ha svolto lavoro in palestra.invece per. SportFace.