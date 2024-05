Napoli su Buongiorno - offerta concreta del club

(Di martedì 14 maggio 2024) Secondo Calciomercato.com ilavrebbe fatto un’ufficiale per il difensore centrale del Torino Alessandro. Ilvorrebbe portare in maglia azzurra il giocatore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il Napoli dovrà rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. In 36 gare di campionato quest’anno ha subito 46 gol, lontano dai livelli dello scorso anno in cui subì 28 reti in 38 partite. Tra i tanti nomi sondati c’è Alessandro ...

Alessandro Buongiorno può essere il grande colpo in difesa per il Napoli : gli azzurri preparano l’offerta al Torino. Il Napoli e i suoi tifosi sono in attesa di capire chi sarà l’allenatore che sostituirà Calzona la prossima stagione. Nelle ultime ...

Buongiorno Juve: Napoli deciso a fare sul serio, pronta l’OFFERTA per il difensore granata - buongiorno Juve: napoli deciso a fare sul serio, pronta l’OFFERTA per il difensore granata - poi i piani del club sono cambiati e ora la pista buongiorno si è raffreddata. Come riportato da Calciomercato.com chi invece potrebbe portare un’offerta concreta sul tavolo del Torino è il napoli, ...

Lega Serie A: la censura a Maldini e Alciato è una fake news ma… - Lega Serie A: la censura a Maldini e Alciato è una fake news ma… - Caso Maldini-Alciato: si è irrigidito il Milan o, piuttosto, il napoli di Aurelio De Laurentis ... attraverso il suo avvocato Danilo buongiorno, “a fronte della nota censura alla propria intervista ...

"Napoli, scatto per Buongiorno", offerta ufficiale con possibile inserimento di contropartite - "napoli, scatto per buongiorno", offerta ufficiale con possibile inserimento di contropartite - È l'oggetto di mercato per la difesa, un talento richiesto da diversi club. Dunque, ci sarà sicuramente una folta concorrenza per Alessandro buongiorno. Le prestazioni che ha offerto il difensore del ...