Napoli - sequestrata la storica pizzeria dal Presidente | Era gestita dalla camorra e usata per il riciclaggio Arrestate cinque persone

(Di martedì 14 maggio 2024) C’era il clan camorrista dei Contini dietro alla società che gestisce la“dal“, nel centro storico di. È quanto ricostruito dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia partenopea – pm Alessandra Converso e Daniela Varone – che ha chiesto e ottenutro dal gip l’arresto di, tre sottoposte a custodia cautelare in carcere e due agli arresti domiciliari, per trasferimento fraudolento di valori e autocon aggravante mafiosa. Il celebre locale di via dei Tribunali, chiamato così perché fondato dal pizzaiolo che servì l’alloraamericano Bill Clinton, è stato sequestrato insieme ad altri beni dal valore complessivo di 3,5 milioni. Secondo la Dda, l’impresa è stata acquistata grazie ...