Napoli - fermati con droga e contanti nei pressi di piazza Carlo III | arrestati un uomo e la sua compagna

Un sondaggio Ipsos per il Mail on Sunday, citato dal Guardian, ha rilevato che il 56% ritiene che Carlo stia facendo un buon lavoro come re, rispetto al 49% dell'anno scorso. È emerso inoltre che il 28% delle persone sia a favore del fatto che la ...

Piazza Carlo III: sorpresi con la droga . La Polizia di Stato trae in arresto un uomo ed una donna per detenzione illecita e cessione di sostanze Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato San Carlo -Arena, durante il servizio di controllo ...

"Grazie Torino, Jamme Ja!": arriva in centro una nuova famosissima pizzeria napoletana - "Grazie Torino, Jamme Ja!": arriva in centro una nuova famosissima pizzeria napoletana - Vincenzo Capuano celebra così, con un messaggio sui suoi canali social, l'apertura della sua pizzeria in Via Andrea Doria, proprio a due passi da piazza San carlo. La pizzeria torinese di Vincenzo ...

"Carissimo Carluccio". Partiti in processione alla corte di Sangalli, in cerca del favore di Confcommercio per le europee - "Carissimo Carluccio". Partiti in processione alla corte di Sangalli, in cerca del favore di Confcommercio per le europee - Tajani, Conte, Fazzolari e non solo. Una vera e propria processione di leader e big di partito nella sede dell'associazione dei commercianti per una ...

Il Volo annuncia ‘Tutti per uno – Ad Astra Live nei Palasport’ - Il Volo annuncia ‘Tutti per uno – Ad Astra Live nei Palasport’ - Quattro date nei principali palazzetti italiani Roma, 14 mag. Nel pieno del successo di ‘Tutti per uno’ (un progetto di Michele Torpedine), il grande show all’Arena di Verona con tantissimi grandi osp ...