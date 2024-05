Napoli - contatti avviati con Gudmundsson

Albert Gudmundsson può seriamente diventare più di una suggestione in casa Napoli : l’ ultim’ora di Di Marzio . Albert Gudmundsson sta per concludere la sua terza stagione con la maglia del Genoa che potrebbe risultare essere anche l’ultima. ...

Vitor Roque all’Inter: via libera dal Barcellona, ecco la formula | VIDEO - Vitor Roque all’Inter: via libera dal Barcellona, ecco la formula | VIDEO - gudmundsson in cima alla lista per l’attacco ... Oltre al Genoa, c’è poi l’ostacolo concorrenza di Juventus, Tottenham (e altre di Premier) e ora anche napoli.

Gudmundsson Juve, Giuntoli non si arrende: pronto lo scambio. Il Genoa sceglie la CONTROPARTITA - gudmundsson Juve, Giuntoli non si arrende: pronto lo scambio. Il Genoa sceglie la CONTROPARTITA - gudmundsson Juve, Giuntoli non si arrende e prepara uno scambio per l’attaccante islandese: ecco la contropartita Cristiano Giuntoli non si arrende e dopo l’ingresso in campo del napoli, che avrebbe s ...

Juventus, Di Marzio: 'Offerti Miretti e Barrenechea per Gudmundsson' - Juventus, Di Marzio: 'Offerti Miretti e Barrenechea per gudmundsson' - Il giornalista sportivo ha aggiunto che attualmente il napoli sarebbe in vantaggio sulla Juve per l'acquisto dell'islandese ...