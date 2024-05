Muore nel centro ippico | tragico incidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Crespina Lorenzana (Pisa), 14 maggio 2024 – Tragedia in undi Crespina Lorenzana. Un uomo di 57 anni è morto a causa di un forte trauma toracico. A causa, secondo le prime informazioni, di un impatto con un cavallo. La dinamica è ancora da appurare. Immediato l’allarme al 118. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri, che adesso ricostruiscono l’accaduto. (In aggiornamento)