Muore dopo essere stato colpito da un cavallo Maurizio Vannucci - tragedia nel centro ippico

(Di martedì 14 maggio 2024) Crespina Lorenzana (Pisa), 14 maggio 2024 – Si chiamava, 58 anni di Livorno, l’uomo deceduto tragicamente neldi Crespina Lorenzana. Dipendente di quel maneggio da circa 30 anni, il 58enne è morto a causa di un fatale trauma toracicoe spinto da uncontro un cancello. In base alle prime informazionistava facendo allenare ilquando improvvisamente l’animale lo avrebbecon violenza non lasciandogli scampo. La dinamica comunque è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, ma per il dipendente del...