Multe - conti al ristorante e reati fiscali | tutti i guai di Camila Giorgi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 14 maggio 2024) Ci sono anchedel ristoranti enon pagate tra i debiti di. E ance un Uipe, ovvero un titolo esecutivo per la riscossione europea. Che arriverebbe dalla Gran Bretagna. Oltre i 465 mila euro pignorati alla Federtennis dal fisco italiano. Il nome dell’ormai ex tennista italo-argentina si trova nel registro degli indagati della procura di Firenze per. I suoi avvocati Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra ieri hanno detto che la sua “fuga” non è dovuta ai problemi con il fisco ma a dissapori in famiglia. Mentre è stata assolta per le contribuzioni relative al 2013 e al 2014 con il fisco americano. Mentre sul padre Sergio, fa sapere il Corriere della Sera, in Federtennis circola un aneddoto che riguarda alcune palline da tennis prese e mai ...