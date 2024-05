Moviola Serie A - Chiesa a CM | 'Dubbi sul rigore per il Napol - il penalty per la Roma non c'era'

(Di martedì 14 maggio 2024) Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l`appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo....

Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Dubbi sul rigore per il Napoli, il penalty per la Roma non c'era' - moviola Serie A, chiesa a CM: 'Dubbi sul rigore per il Napoli, il penalty per la Roma non c'era' - Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l`appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo chiesa. L`ex arbitro internazionale,.

Juventus e Salernitana, un pareggio che fa discutere - Juventus e Salernitana, un pareggio che fa discutere - La Juventus, una delle squadre più prestigiose del campionato italiano, ha recentemente affrontato la Salernitana, una squadra emergente, in una partita che ha suscitato molte discussioni. Nonostante ...

Juventus-Salernitana, moviola: i due rigori negati ai granata e il finale di fuoco - Juventus-Salernitana, moviola: i due rigori negati ai granata e il finale di fuoco - La prova dell’arbitro Santoro allo Stadium analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli e dal moviolista di Mediaset Cesari, il fischietto siciliano ha ammonito sette giocatori ...