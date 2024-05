Mourinho torna in panchina | scelta inaspettata - sarà il 10° club della sua carriera

(Di martedì 14 maggio 2024) Josèè pronto are in. Dopo l’esonero dalla Roma a metà stagione, il tecnico portoghese è stato accostato a diversima è rimasto libero in attesa dell’estate. Lo ‘Special One’ ha scelto di attendere la nuova stagione calcistica per ripartire insieme a una nuova squadra e, probabilmente, anche in un nuovo campionato. Secondo “Mundo Deportivo”, infatti,sarebbe pronto a sbarcare in Turchia. Aziz Yildirim, candidato a diventare presidente del Fenerbahce, ha assicurato di avere già il “sì” dell’allenatore visto in Italia con Inter e Roma. Il candidato a guidare ilturco ha ribadito che l’allenatore portoghese avrebbe accolto con favore la proposta che gli ha fatto durante un recente incontro e si è spinto oltre, affermando che anche se non ...

MERCATO - Mourinho verso la Turchia, ha già detto sì al Fenerbahce - MERCATO - mourinho verso la Turchia, ha già detto sì al Fenerbahce - José mourinho non resterà disoccupato ancora per molto. Dopo il divorzio dalla Roma, il tecnico portoghese è stato accostato a diversi club in cerca di un nuovo tecnico, ma secondo la stampa spagnola ...

CDS - Napoli, Gasperini piace molto, nel 2019 era in pole per sostituire Ancelotti, il retroscena - CDS - Napoli, Gasperini piace molto, nel 2019 era in pole per sostituire Ancelotti, il retroscena - NAPOLI - Il Corriere dello Sport ha rivelato un retroscena relativo al Napoli e a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che piace molto agli azzurri: "Tra il 2011 e quest’anno, annata di una ...

I numeri dicono che a 4 è stata un’altra Roma - I numeri dicono che a 4 è stata un’altra Roma - Se la squadra è scoppiata non è solo per il modulo utilizzato ma i troppi cambi non hanno aiutato: con la difesa a 3, la media punti è -0.5 ...