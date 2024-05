MotoGP - a fortissimo rischio il GP dell’India Sarà sostituito dal rientrante GP del Kazakistan

(Di martedì 14 maggio 2024) Altro giro, altro cambiamento al calendario del Mondiale di2024. Un programma che sta diventando sempre più un puzzle quanto mai complicato da portare a termine. Dopo la cancellazione del Gran Premio di Argentina di Termas de Rio Hondo e il rinvio a data da destinarsi del Gran Premio deldi Sokol (che non si è potuto disputare anche nel 2023), sembra pronto per essere depennato dalla lista anche il Gran Premiodi Nuova Dehli. La tre-giorni sul Buddh International Circuit che, in teoria, si doveva disputare nel fine settimana del 20-22 settembre (aprendo la prima tripletta asiatica del rush finale del campionato) appare ormai dal destino segnato. Ma, entrando nello specifico, cosa sta succedendo attorno alla gara indiana? Dorna sta lavorando all’ipotesi che la gara venga annullata perché i promotori locali ...

