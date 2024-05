Motocross senza autorizzazione la Forestale blocca il raduno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari del Gruppo Carabinieridi Avellino continuano incessantemente il controllo dell’area del Parco Regionale del Partenio per contrastare il fenomeno deie fuoristrada. Il Nucleo Carabinieridi Cervinara durante le attività di controllo mirato alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico alla località montana in agro del comune di Summonte, limitrofe alla zona denominata “Campo Maggiore di Mercogliano” (Montevergine) hanno accertato la predi numerosi motociclisti che in sella alle loro moto da cross sprovviste di targa, praticavano attività di fuoristrada, creando profondi solchi nel terreno deturpando il paesaggio naturale. Nonostante il tempestivo intervento e l’intimazione dell’ALT i ...