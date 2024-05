Mosca | arrestato generale -vertice Difesa

Arrestato Yuri Kuznetsov, generale al vertice della Difesa russa - arrestato Yuri Kuznetsov, generale al vertice della Difesa russa - È stato arrestato il capo della Direzione principale del personale del ministero della Difesa russo Yuri Kuznetsov. Su di lui pende l'accusa di aver ricevuto importanti tangenti.

Incarica la madre di disfarsi della droga: scoperto e arrestato - Incarica la madre di disfarsi della droga: scoperto e arrestato - Per quanto accaduto l’uomo, un 36enne gravato da numerosi precedenti, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico ...

