Mosca - ' penetriamo in profondità in regione di Kharkiv'

Blinken a Kiev da Zelensky: "Armi in arrivo". La Russia preme su Kharkiv. Arrestato dirigente della Difesa di Mosca per tangenti - La pressione di Mosca - Negli ultimi giorni le forze russe hanno messo a segno anche ieri progressi ... non penetrare in profondità. I video pubblicati ieri mostrano che le forze russe sono avanzate a ...

Il fallito golpe in Ucraina e l'offensiva russa - ...intensificato le sue attività militari lungo tutta la linea del fronte ed è penetrato in profondità ... È evidente che Mosca ha intenzione di sfruttare a fondo la superiorità del momento, anticipando ...