Mosca - la saga dei Patrushev | il senso del rimpasto di Vladimir Putin

(Di martedì 14 maggio 2024) Promoveatur ut amoveatur è la locuzione latina che descrive quel fenomeno tipicamente burocratico per cui una persona viene rimossa da un incarico non cacciandola o licenziandola, ma promuovendola ad altro ufficio che in teoria sarebbe più importante ma in pratica conta meno. È quanto ha fattocon la decisione di togliere dal ministero della Difesa Sergei Shoigu dopo 12 anni, per nominarlo Segretario del Consiglio di Sicurezza della Russia al posto di Nikolai, ex-direttore del Fsb e altro suo fedelissimo, sul cui possibile nuovo incarico si avranno notizie nei prossimi giorni. (...) Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Maurizio Stefanini