Morti alunni e insegnanti Incidente choc - il bus della gita precipita nel burrone

Un mortale in autobus che ha ucciso undici ragazzi che tornavano da un viaggio di studio. L'autobus che trasportava 61 studenti della scuola superiore professionale, si è schiantato contro lo spartitraffico e si è ribaltato sabato su una strada collinare a circa 140 chilometri dalla scuola. Si pensa che l'autobus abbia subito un guasto ai freni, impedendogli di rallentare durante il viaggio. Nove studenti e un insegnante sono rimasti uccisi nell', mentre 27 studenti sono rimasti gravemente feriti. È stato ucciso anche un passante. Nella sua indagine preliminare, il Ministero dei Trasporti ha scoperto che l'autobus non aveva superato i controlli di idoneità alla circolazione e che il suo permesso per il trasporto di passeggeri era scaduto il 6 dicembre dello scorso anno.