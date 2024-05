Morti alunni e insegnanti Incidente choc - il bus della gita precipita nel burrone

(Di martedì 14 maggio 2024) Unascolastica per festeggiare il diploma si è trasformata in tragedia. Sono almeno 11, di cui 9 liceali, le persone rimaste uccise in unstradale avvenuto sull’isola di Giava, in Indonesia. Le vittime erano a bordo di uno scuolabus che trasportava circa 60 ragazzi assieme ai loro. I feriti gravi sono 13, 40 quelli leggeri, ma il bilancio è destinato ad aumentare. Secondo una prima ricostruzione sembra che il bus che trasportava la scolaresca abbia sbandato, per cause ancora da accertare, finendo contro gli altri veicoli. Avrebbe percorso a forte velocità una strada in discesa prima di finire la sua corsa contro un paloluce. Nella sua indagine preliminare, il Ministero dei Trasporti indonesiano ha scoperto che l’autobus non aveva superato i controlli di idoneità alla circolazione e ...

