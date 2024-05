Mondo politico veneto in choc per la morte improvvisa di Lisa Labbrozzi . Ingegnere e manager, 39 anni, componente del Consiglio di amministrazione di Contarina, Labbrozzi faceva parte del direttivo provinciale di Forza Italia . Come ricostruisce il ...

Morta in un incendio in casa insieme al cane a San Benedetto del Tronto: corpo della 74enne trovato dopo 2 ore - morta in un incendio in casa insieme al cane a San Benedetto del Tronto: corpo della 74enne trovato dopo 2 ore - La 74enne è morta insieme al cane: trovata dai Vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio scoppiato in casa a San Benedetto del Tronto ...

Cisterna, donna di 50 anni trovata morta in casa. Probabile malore - Cisterna, donna di 50 anni trovata morta in casa. Probabile malore - Una donna di 50 anni, di nazionalità moldava ma da tempo residente in Italia, è stata trovata morta ieri pomeriggio ...

Trovata morta in casa Lisa Labbrozzi: era coordinatrice di Forza Italia, aveva 39 anni - Trovata morta in casa Lisa Labbrozzi: era coordinatrice di Forza Italia, aveva 39 anni - È morta a soli 39 anni Lisa Labbrozzi, coordinatrice di Forza Italia: a trovarla senza vita nella sua casa a casale sul Sile è stato il padre ...