Morta Galassia - cane dei vigili del fuoco che salvò 4 persone Femmina di border colli - in azione da Rigopiano al Ponte Morandi

Prato, 14 maggio 2024 – I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti stamani in zona La Querce per recuperare insieme a un apicoltore un Grosso sciame di api sulla facciata di un edificio . La squadra dei vigili del fuoco e l’apicoltore hanno ...

Capannori (Lucca), 14 maggio 2024 – Incidente stradale fra più mezzi in via del Tiglio, in località Pieve San Paolo. Il conducente di un’auto è rimasto incastrato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dal veicolo. Sul ...

Capannori (Lucca), 14 maggio 2024 – Incidente stradale fra più mezzi in via del Tiglio, in località Pieve San Paolo. Il conducente di un’auto è rimasto incastrato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dal veicolo. Sul ...

Alghero, fiamme in un ristorante di via Lungomare - Alghero, fiamme in un ristorante di via Lungomare - Alghero Nella mattina di oggi, martedì 14, intorno alle 10.30, un incendio ha colpito un ristorante di via Lungomare ad Alghero. Le fiamme sono state bloccate rapidamente dai vigili del fuoco della ...

La fiammata prodotta dall'innesco del gas ha investito le due persone presenti al momento nel cucinotto - La fiammata prodotta dall'innesco del gas ha investito le due persone presenti al momento nel cucinotto - La fiammata prodotta dall’innesco del gas ha investito le due persone presenti al momento nel cucinotto. Le stesse, che hanno riportato ustioni, sono state affidate al personale sanitario del Suem118 ...

Capannori: scontro tra auto a Pieve San Paolo. Conducente incastrato liberato dai vigili del fuoco - Capannori: scontro tra auto a Pieve San Paolo. Conducente incastrato liberato dai vigili del fuoco - Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca è intervenuta oggi, 14 maggio 2024, poco prima delle 14 in via di Tiglio in località Pieve San Paolo per un incidente stradale ...