Monteverde Fiamme nella scuola Fabrizio De Andrè

(Di martedì 14 maggio 2024) CRONACA DI ROMA Un incendio è divampatodi via Fabiola a, causando panico tra i residenti. Il rogo si è sviluppato nel plesso “De” e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, della polizia locale e della polizia di Stato per indagare sull’accaduto. Lehanno invaso il terzo piano dell’edificio, situato nelle vicinanze di alcuni palazzi, generando un denso fumo nero che si è diffuso nell’aria. I testimoni oculari hanno riferito alle autorità di aver notato prima l’emergere del fumo e poi di aver visto alcuni giovani fuggire precipitosamente dalla. La situazione è stata valutata sul posto anche dal presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti. Fortunatamente, non si sono verificati feriti a causa ...

Incendio a Monteverde, fiamme nella scuola di via Fabiola - Incendio a monteverde, fiamme nella scuola di via Fabiola - Paura a monteverde. Lunedì 13 maggio, alle 18:30, è scoppiato un incendio presso una scuola del quartiere. Si tratta della Fabrizio De Andrè, su via Fabiola. Sul posto sono intervenuti i vigili del ...

Così il killer di mafia pentito svelò i segreti del clan di Certosa - Così il killer di mafia pentito svelò i segreti del clan di Certosa - Carmelo Arlotta ha individuato Maurici come collegamento tra Genova e Riesi. L’uomo del clan Cammarata fu condannato a 14 anni dopo aver confessato un omicidio ...

Liguria, Signorini non risponde ai pm. Attesa per interrogatorio Toti - Liguria, Signorini non risponde ai pm. Attesa per interrogatorio Toti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Toti, Signorini durante l'interrogatorio si avvale della facoltà di non rispondere ...