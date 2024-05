(Di martedì 14 maggio 2024) Tanta tristezza. Questa la sensazione più diffusa che si è potuta leggere sui volti dei giocatori del Valdinievole, su quelli degli allenatori, e sulle facce dei tifosi e dei dirigenti presenti al Mariotti in una domenica che passerà alla storia del calcio termale come davvero maledetta. Sì, maledetta perché ricorderà una retrocessione dall’Eccellenza dal gusto davvero amarissimo. Un brutto film quello registrato contro il Lanciotto Campi, un film dal finale incredibile. Il gol che ha certificato la discesa in Promozionesquadra di Pellegrini è infatti attivato al penultimo minuto di un infinito recupero del secondo tempo supplementare. Per giunta su rigore. Roba da film, appunto, ma di fantascienza. Il rigore battuto freddamente da Afelba ha fatto esplodere la gioia dei campigiani e gettato nello sconforto il popolo termale. La ...

Montecatini retrocesso: "La colpa è della società" - montecatini retrocesso: "La colpa è della società" - L’analisi del direttore generale Romani dopo il bruciante ritorno in Promozione "Pensavamo di aver fatto delle scelte giuste, siamo stati presuntuosi".

"Amara retrocessione per il Valdinievole Montecatini: polemiche e delusione dopo lo spareggio playout" - "Amara retrocessione per il Valdinievole montecatini: polemiche e delusione dopo lo spareggio playout" - Il Valdinievole montecatini retrocede in promozione dopo la sconfitta contro il Lanciotto Campi nei playout di Eccellenza. Polemiche per l'arbitraggio.

Pallanuoto A Ravenna sconfitta inattesa per la Jesina (10-9) - Pallanuoto A Ravenna sconfitta inattesa per la Jesina (10-9) - Hanno pesato le assenze e un'espulsione dubbia di Chitarroni, all'interno di una gara in cui i granata sono risultati troppo imprecisi in attacco, specie in superiorità numerica ...