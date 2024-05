Mo: Idef, '4 soldati gravemente feriti nella Striscia di Gaza' - Mo: Idef, '4 soldati gravemente feriti nella Striscia di Gaza' - Tel Aviv, 14 mag. (Adnkronos) - Quattro soldati israeliani sono stati gravemente feriti nella Striscia di Gaza. Lo rende noto l'Idf. Tre di essi, del 202° battaglione della brigata paracadutisti, hann ...

Tunisia, giornalisti e avvocati arrestati per una battuta in tv. Solidarietà dei colleghi italiani che chiedono l’intervento di Meloni - Tunisia, giornalisti e avvocati arrestati per una battuta in tv. Solidarietà dei colleghi italiani che chiedono l’intervento di Meloni - Tunisia, nel "paese sicuro" dell'accordo con l'Europa basta una battuta per essere arrestati. Gli avvocati italiani chiedono a Meloni di intervenire ...

Spari su un veicolo Onu a Rafah, ucciso un dipendente - Spari su un veicolo Onu a Rafah, ucciso un dipendente - (ANSAmed) - TEL AVIV, 14 MAG - Un dipendente dell'Onu ucciso e l'altro ferito gravemente in una sparatoria vicino al valico di Rafah nella parte di Gaza dove ci sono forti combattimenti in corso tra I ...