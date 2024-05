Misericordia in festa L’esercito di volontari da quarant’anni al servizio della gente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) "dialcomunità. O più semplicemente 40 anni dial". Elio Di Leo, governatoredi Arese ha aperto così la giornata dedicata al 40° di fondazione dell’associazione. "Questa frase sintetizza il vero spirito delo, che non si tira mai indietro, che non si è mai tirato indietro anche in piena pandemia da Covid", aggiunge Di Leo. Un traguardo importante festeggiato ieri nel Museo dell’Alfa Romeo di Arese con due tavole rotonde e la premiazione dei. Fondata nel marzo 1984 con il primo turno dinella sede di via Allende, ladi ...