Mirko Brunetti rivela per la prima volta | Ho subito due interventi al cuore

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 14 maggio 2024) Personaggi tv. “Dueal”:, lazione dopo il “GF” spiazza tutti –è stato ospite di Face 2 Face, programma condotto da Le Donatella in onda su RDS. Il giovane ha fatto alcunezioni inedite sulla sua vita. L’ex concorrente del “Grande Fratello” ha toccato temi molto delicati. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, Jonathan fa a pezzi Milly Carlucci: la pesante accusa Leggi anche: Fedez, la terribile notizia per lui sui figli: cosa rischia ora Ai microfoni di Giulia e Silvia Provvediha confessato per ladi averdueal ...