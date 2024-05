Mio figlio è schizofrenico All’inizio non l’ho capito e mi arrabbiavo con lui Rivelazione choc di John McCook - Eric Forrester di Beautiful

(Di martedì 14 maggio 2024) È uno dei personaggi televisivi più amati del pubblico italiano. L’80enneè conosciuto, ormai nel mondo, da 38 anni comedella soap opera “”. Schivo e riservato l’attore non ha mai raccontato della sua famiglia né degli aspetti privati della sua vita. Nel libro, pubblicato assieme alla moglie Lauretta, “The Cliffs of Schizophrenia: A Mother and Son Perspective” (“Le scogliere della schizofrenia: una prospettiva di madre e”) fa una. Ildella coppia si chiama Jake, ha 43 anni e soffre di schizofrenia:”Prima che davvero riuscissi a capire di cosa si trattasse è dovuto passare un po’ di tempo, lo ammetto. – ha dichiarato l’attore a Il Corriere della Sera – Un padre, molte ...

John McCook racconta della schizofrenia del figlio e di come, da padre, abbia avuto bisogno di tempo per comprendere fino in fondo cosa stesse succedendo.Continua a leggere

Ambra Angiolini: «Mai amato nessuno come Francesco Renga, due persone separate possono ancora dirsi "ti amo"» - Ambra Angiolini: «Mai amato nessuno come Francesco Renga, due persone separate possono ancora dirsi "ti amo"» - Ambra Angiolini (47) e Francesco Renga (55) sono state a lungo una delle coppie più amate e apprezzate nel mondo dello spettacolo e della musica. Insieme dal 2004 al 2015, dal loro amore sono nati due ...

Eric di Beautiful, l'attore John McCook parla della malattia del figlio - Eric di Beautiful, l'attore john mccook parla della malattia del figlio - In vista del suo 80esimo compleanno, la star della soap opera americana ha deciso di raccontare un po' di più della sua vita privata ...

John McCook oltre Eric Forrester di Beautiful: “Mio figlio è schizofrenico, all’inizio non capivo e mi arrabbiavo” - john mccook oltre Eric Forrester di Beautiful: “Mio figlio è schizofrenico, all’inizio non capivo e mi arrabbiavo” - john mccook racconta della schizofrenia del figlio e di come, da padre, abbia avuto bisogno di tempo per comprendere fino in fondo cosa stesse succedendo ...