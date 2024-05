(Di martedì 14 maggio 2024) Secondo diverse fonti dirette il governo estone starebbe valutando l’opportunità di inviare un contingente nell'occidentale con compiti prevalentemente di supporto alle truppe di Kiev. Di fatto lontano dal fronte, ma con lo scopo di occuparsi della logistica permettendo così allo Stato maggiore ucraino di liberare risorse da mandare al fronte. A parlarne per primo è stato il consigliere per la sicurezza nazionale Madis Roll, specificando tuttavia che il provvedimento, se fatto soltanto da parte estone, non avrebbe il consenso ampio che invece raggiungerebbe se fosse avvallato da una missioneorganizzata per “mostrare una più ampia combinazione di forza e determinazione.” Roll il dieci maggio scorso, dal palazzo presidenziale, aveva dichiarato: “Le discussioni sono in corso e dovremo valutare tutte le possibilità senza limitare a ...

Militari estoni Nato in Ucraina, il pericolo di trasformarli in bersagli legittimi - militari estoni Nato in Ucraina, il pericolo di trasformarli in bersagli legittimi - L'estonia prende in considerazione l'ipotesi di inviare truppe di terra a sostegno dell'Ucraina in questa fase decisiva della guerra contro la Russia. Il consigliere per… Leggi ...

Arrestato generale della Difesa russo, sospettato per tangenti. Putin in Cina il 16-17 maggio - Arrestato generale della Difesa russo, sospettato per tangenti. Putin in Cina il 16-17 maggio - Intelligence ucraina: nella regione di Kharkiv situazione al limite L'esercito ucraino sta affrontando una situazione "critica" mentre cerca di respingere la nuova offensiva russa a nord-est, a causa ...

L'Estonia valuta l'invio di truppe di terra a sostegno dell'Ucraina - L'estonia valuta l'invio di truppe di terra a sostegno dell'Ucraina - L'estonia prende in considerazione l'ipotesi di inviare truppe di terra a sostegno dell'Ucraina in questa fase decisiva della guerra contro la Russia. Il consigliere per la Sicurezza nazionale del pre ...