Milano - pitbull aggredisce due sorelle gemelle I fatti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 14 maggio 2024)due. Una delle due è stata ferita al volto e alla gamba. Ferita anche la zia che era con loro La piccola, che è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda didopo l’aggressione avvenuta ieri 13 maggio a Sesto San Giovanni, è stata stabilizzata dai sanitari. Secondo quanto riportato dalle fonti, la bambina sarebbe stata attaccata dal cane mentre giocava con la sorellina gemella in casa. La zia, 24enne, che si trovava nell’appartamento, è intervenuta per difendere le bambine ed è stata a sua volta ferita dal. La zia e la bambina sono state soccorse dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. La bambina è stata trasportata in codice rosso in ospedale, mentre la zia è stata medicata sul posto per ...