Milan - svolta per il calciomercato estivo | la volontà di Ibrahimovic e Moncada

Il Milan è pronto a vivere un derby di Calciomercato con l'Inter in estate per l' Attaccante . Ecco i dettagli e di chi si tratta ...

Prime pagine 14 maggio: 'Inter d'oro', 'Juve 100 milioni da Max' e 'Fofana e Royal, Milan pronti 50 milioni' - I verdetti Champions di Juventus e Bologna e lo sguardo al futuro con il mercato che impazza a -1 dalla finale di Coppa Italia dominano le prime pagine dei quotidiani.

Mercato Milan, da Maignan e Theo fino a Bennacer: quanti giocatori in bilico - Mercato milan, da Maignan e Theo fino a Bennacer: quanti giocatori in bilico - La società prepara la rivoluzione: si comincia dalla panchina, ma sono tante le decisioni da prendere anche nella squadra. Nessun giocatore è intoccabile se arriveranno proposte alla Tonali ...

Torino, ecco come può raggiungere l’Europa: tutte le possibili combinazioni - Torino, ecco come può raggiungere l’Europa: tutte le possibili combinazioni - Fiorentina ottava e Conference vinta ammesso che i granata superino il Napoli. L’altra ipotesi: il Torino in Coppa anche senza aiuti, superando sia i campani sia i viola in classifica ...