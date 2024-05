Milan - Leao | Ibra e Ronaldo fondamentali per m - ho provato a portare Cancelo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) L’attaccante delRafaha rilasciato un’intervista in esclusiva da Fabrizio Romano per Sport.xyz, in cui analizza diversi temi. A partire da Cristiano: “Sono orgoglioso di giocare con lui in nazionale. Per noi giovani, siamo tanti, è un piacere averlo in nazionale e giocarci insieme. È un esempio per tutti“. Poi sul suo arrivo in rossonero e il rapporto con la piazza: “Quando sono arrivato le mie prime partite non sono state all’altezza delle mie qualità, ma ho sentito comunque il supporto. All’inizio l’allenatore (Giampaolo) non mi faceva giocare, per me era difficile. Ma sapevo che arrivando alc’erano tanti buoni giocatori. Ero giovane, pensavo comunque a rimanere concentrato, migliorare e imparare ogni giorno, aspettando per la mia occasione. Nella mia testa pensavo che sapessero cosa ...