Milan - Leao ESCE ALLO SCOPERTO | Provai a portare CANCELO in rossonero

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 14 maggio 2024) Rafael, attaccante del, ha rilasciato un’interessante intervista a Fabrizio Romano. Ecco le sue parole Rafaelha parlato ai microfoni del canale Youtube di Fabrizio Romano affrontando vari argomenti sule non solo. RACCONTARE IL DIETRO LE QUINTE – «Sono un giocatore giovane e so che tanti ragazzi hanno il sogno di diventare calciatori. Quindi, è stato come un