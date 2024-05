Milan - Giroud in MLS | Non vedo l’ora di arrivare!

(Di martedì 14 maggio 2024) Olivierha salutato ieri ile oggi si è presentato ai suoi tifosi in MLS: giocherà nel Los Angeles Olivierè un nuovo giocatore dei Los Angeles. Il francese giocherà le sue ultime due gare colprima di volare in MLS. Ecco le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club americano.

