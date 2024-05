Microsoft Annuncia il Lancio del Proprio Store di Giochi Mobili a Luglio

Windows 11 Build 22635.3500 : Nuove funzionalità del Gestore Account Microsoft e recupero MSA Microsoft ha rilasciato una nuova Build per il Canale Beta di Windows Insiders, la Build 22635.3500 sotto il codice KB5036985, con un paio di Nuove ...

Il presidente di Xbox Sarah Bond ha confermato che a breve Microsoft lancerà un negozio di giochi per dispositivi mobili. L'articolo A breve Microsoft lancerà il suo store per il mobile gaming proviene da TuttoAndroid.

Quali giochi ci saranno su Xbox Mobile Store SEGA stava trattando con Microsoft - Quali giochi ci saranno su Xbox Mobile store SEGA stava trattando con microsoft - Secondo l'insider Midori, i vertici di SEGA erano in trattativa per portare i propri giochi sullo store mobile di Xbox, la cui uscita è prevista per luglio ...

Microsoft fa gli stessi errori di Blizzard Puntano tutto sul mobile… Con uno Store - microsoft fa gli stessi errori di Blizzard Puntano tutto sul mobile… Con uno store - Giornata di grandissimi cambiamenti in casa microsoft: la casa di Redmond ha in mente di puntare tutto sul mercato mobile. Negli ultimi giorni sono arrivate notizie non proprio incoraggianti dal quart ...

Giochi mobili, Microsoft aprirà a luglio il proprio store - Giochi mobili, microsoft aprirà a luglio il proprio store - Si fanno sentire gli effetti del Digital Markets Act sul mondo dei dispositivi mobili. La norma voluta dall'Eu obbliga Apple e Google a consentire sulle rispettive piattaforme l'installazione anche di ...