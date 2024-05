(Di martedì 14 maggio 2024) "La cosa che conta davvero sono le politiche, la sostanza". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charlesal Forum per la democrazia di Copenaghen rispondendo alla domanda se saràcon le forze didopo le elezioni europee. "Al Consiglio Europeo c'erano dubbi e preoccupazioni prima delle elezioni di Stati membri e poi abbiamo visto che eralavorare con i governi di quei Paesi anche se nella coalizione c'era un partito di", ha detto precisando di non voler dare "esempi specifici".

Michelle Hunziker ha portato nuovamente in scena Michelle impossibile and Friends, ma lo show non ha avuto il successo sperato e potrebbe non essere rinnovato.

In occasione della premiazione nella sua Svizzera, a Lugano, con il riconoscimento Prix de Joie (Premio della gioia) Michelle Hunziker si è raccontata in una intervista rilasciata a Schweizer Illustrierte. Per la conduttrice di “Striscia la ...

Michel, è possibile in Ue collaborare con l'estrema destra - michel, è possibile in Ue collaborare con l'estrema destra - Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles michel al Forum per la democrazia di Copenaghen rispondendo alla domanda se sarà possibile collaborare con le forze di estrema destra dopo le ...

La pace, unica soluzione possibile - La pace, unica soluzione possibile - Dopo oltre 2 anni dall’invasione russa dell’Ucraina, anche gli esperti dell’Istituto Affari internazionali prevedono una soluzione secondo il modello coreano. Quello cioè che congela il conflitto rich ...

Michel Lotito: l’uomo che mangiò un intero aereo - michel Lotito: l’uomo che mangiò un intero aereo - Ecco la sua incredibile storia Proprio come il supereroe DC Matter Eater Lad (in copertina), questo tale michel Lotito era in grado di mangiare… qualunque cosa. Letteralmente. Com’è possibile A ...