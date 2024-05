Meteo Siracusa | sereno domani mercoledì 15 maggio

Game Upi: Game Chef all'istituto Alberghiero di Siracusa - A Siracusa, nell'ambito delle iniziative 'Il futuro siamo noi!', mercoledì 15 maggio sarà la volta del 'Game Chef', simpatico cooking show che vedrà protagonisti giovani studenti. Nella sala Visetta ...

Auto storiche da tutta Europa per rievocare i Florio: ecco il Giro di Sicilia, il programma completo - Mercoledì, 15, via alla prima tappa: Dalle 9, al Teatro Massimo, in piazza Verdi, in vetrina le 200 ... Venerdì 17, via alla terza tappa: Si parte da Catania, direzione Siracusa con visita guidata ad ...