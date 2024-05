Meteo martedì - spiccata variabilità sulla penisola

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 14 maggio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, la settimana si apre con una nuova fase del tempo per lacaratterizzata dalla scomoda presenza sull’Europa occidentale di un vortice di bassa pressione che non cambierà di molto la sua posizione fino alla giornata di venerdì e probabilmente anche nel weekend 18-19. Questo significa che il sistema continuerà a produrre perturbazioni destinate a muoversi con direttrice sudovest – nordest in direzione dell’Italia. Particolarmente vulnerabili alle condizioni di maltempo le regioni settentrionali che affronteranno forti piogge e temporali con rischio di nubifragi e anche di grandinate. Sfiorato dall’instabilità il Centro vedrà pochi disturbi mentre il Sud risentirà solo di passaggi nuvolosi sterili accompagnati da una notevole quantità di pulviscolo del deserto in ...